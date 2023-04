L’abandon de poste ne donne plus droit aux allocations

Un salarié qui abandonne son poste de travail et ne l’a pas repris deux semaines après une mise en demeure sera présumé démissionnaire et il ne pourra pas toucher le chômage, selon un décret paru ce mardi au Journal Officiel.



Jusqu’à présent, ces salariés qui ne venaient plus travailler sans justification, finissaient en général par être licenciés pour faute par leur employeur. Ils pouvaient alors toucher l’assurance chômage.

Selon le décret, “L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission (…) le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste” dans un délai de 15 jours.