L’abbaye de Cluny en lice pour être monument préféré des Français

Dans le cadre des 40èmes journées européennes du Patrimoine et de la nouvelle saison du «Monument préféré des Français », le monument préféré des Français revient pour une nouvelle édition.



Pour cela, 14 sites ont déjà été sélectionnés pour prétendre au titre, parmi eux se trouve l’Abbaye de Cluny, située en Saône-et-Loire, qui représente la région Bourgogne Franche-Comté. Face à elle, se trouve la basilique Fourvière située à Lyon, la Citadelle d’Ajaccio en Corse du Sud ou encore le Phare de la Coubre à la Tremblade en Charente-Maritime.

Pour rappel, l’Abbaye de Cluny a été fondée en 910 par le duc d’Aquitaine et le Comte d’Auvergne Guillaume 1er. Elle fut l’une des plus puissantes abbayes de la chrétienté médiévale. A son apogée, elle régnait sur plus de 1500 monastères en Europe.

Afin de soutenir le monument préféré de votre région, il ne vous reste plus qu’à voter sur le site de l’émission ici ou par téléphone au 32 45 jusqu’au 21 juillet midi dernier délais.