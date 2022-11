L’abonnement TCL devrait augmenter de 3€ par mois

On connait désormais le détail des augmentations sur le réseau TCL.



Le président de la Métropole de Lyon et du Sytral Bruno Bernard a justifié ce mercredi matin sur BFM Lyon l’augmentation des prix des abonnements TCL de 3 euros et de 10 centimes pour les tickets.



Bruno Bernard qui assure que 57% des abonnés ne connaîtront pas de hausse des tarifs l’année prochaine. Les tarifs jeunes et solidaires ne seront pas impactés.



Un vote doit avoir lieu en décembre