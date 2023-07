Lac de Paladru : suite à la présence d’une bactérie, la baignade est interdite

Ce mardi 4 juillet, la plage municipale de Charavines a été fermée par arrêté municipal. Les raisons ? Un taux anormalement élevé de bactéries dans l’eau du lac de Paladru.

Selon le maire Bruno Guillaud-Bataille il s’agirait “d’entérocoques”, bactérie susceptible de provoquer des infections chez les baigneurs. La fermeture de ce point d’eau déclenche ainsi une une procédure, sous la conduite de l’ARS, agence régionale de santé, sur toutes les autres plages du lac, Paladru, Le Pin ainsi que le Montferrat, dans le but d’en savoir plus sur cette batterie et notamment si elle est présente sur l’ensemble du site ou non. Des analyses sont en cours depuis lundi 3 juillet. Du côté de Charavines, l’accès à la plage municipale a été fermé par des barrières et l’arrêté municipal d’interdiction de baignade.