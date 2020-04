L’Académie de Lyon met en place un soutien scolaire pendant les vacances

Dans la région, les vacances scolaires ont débuté le 17 avril et sont prolongées jusqu’au 4 mai. Mais dès la semaine prochaine, le 27 avril, l’Académie de Lyon va mettre en place un dispositif de soutien scolaire. Tous les élèves du CP à la terminale présentant des difficultés pourront en bénéficier.

Chaque élève concerné bénéficiera de six heures de cours réparties, du lundi 27 au jeudi 30, mercredi inclus. Les classes seront assurées à distance par des enseignants volontaires. Ces six heures pourront être déclinées dans la semaine suivant l’âge des enfants et les modalités d’organisation.

Ce soutien portera sur les cours de français et de mathématiques mais, pour les lycéens, d’autres disciplines pourront être proposées. 28 000 élèves sont concernés