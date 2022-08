Lacazette buteur pour son retour, Lepenant royal, Lopes expulsé… Ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL contre Ajaccio (2-1)

OLYMPIQUE LYONNAIS – AC AJACCIO, première journée de Ligue 1 : 2-1 (2-1). Buts : Tetê (12e) et Lacazette (22e s.p.) pour l’OL, Mangani (31e) pour Ajaccio.

Lacazette buteur

La cote n’était sans doute pas très élevée. Comme on pouvait s’y attendre, Alexandre Lacazette a signé son retour par un but sur penalty : “Honnêtement, j’avais pas mal de pression avant de le frapper mais c’est allé une fois que j’ai commencé la course d’élan”. Le stade a ainsi pu rugir pour fêter le 130ème but du “Général” avec l’OL, son 101ème en Ligue 1.

Un premier but merveilleux

Olivier Pantaloni, le coach corse, l’explique bien : “C’est un but bien amené, bien construit par des joueurs de talent”. Lepenant au départ, Paqueta en relai, Lacazette passeur décisif et Tetê buteur : ce premier but, fait de redoublement de passes dans des petits espaces, laisse entrevoir de belles choses pour la suite de la saison. Même si Peter Bosz apprécie aussi que son équipe soit capable de jouer long, comme sur l’action qui amène le penalty obtenu par Tetê et transformé par Lacazette.

Lepenant a crevé l’écran

Le sentiment général est résumé à merveille par Peter Bosz : “Il était en Ligue 2 la saison passée et pourtant tu as l’impression qu’il joue à l’OL depuis deux ou trois ans. Il a été très mature.” Le coach néerlandais prévient toutefois : “Le problème toutefois avec les jeunes, c’est la régularité”.

Lopes expulsé

Abattu après sa sortie mal maîtrisée, le gardien s’est excusé après le match auprès de ses partenaires. Expulsé pour la deuxième fois de sa carrière après un rouge reçu dans le derby la saison passée, le Portugais devra vite digérer cette entame ratée, histoire de ne pas laisser les vieux démons revenir le hanter.

Julien Huët