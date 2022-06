Lacazette de retour ? L’OL y travaille toujours

Malgré sa non-qualification européenne, l’Olympique Lyonnais ne désespère pas à réussir à rapatrier Alexandre Lacazette, en fin de contrat avec Arsenal.

A tout juste 31 ans (il les a fêtés le 28 mai), Alexandre Lacazette suscite encore des convoitises de bons clubs européens. Le joueur discute avec l’OL depuis plusieurs mois et s’était même mis d’accord avec la direction pour revenir en cas de qualification européenne. Néanmoins, même sans coupe d’Europe, les liens ne sont pas rompus. Tout dépendra des autres offres concrètes dont disposera un joueur toujours très attaché à sa ville et à son club formateur.

En cas de retour, Alexandre Lacazette peut espérer devenir rapidement le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club. Avec 129 réalisations toutes compétitions confondues, il talonne actuellement le troisième Serge Chiesa (133 buts) et le deuxième Bernard Lacombe (142 buts). Il lui faudrait en revanche plusieurs saisons pleines à l’OL pour aller chercher le record de Fleury Di Nallo (222 buts).

S’il revient, il viendra menacer Moussa Dembélé. Encore engagé un an avec l’OL, le numéro 9 a l’intention d’aller au bout de son contrat et a déjà repoussé quelques intérêts concrets. Peter Bosz a apprécié son efficacité en fin de saison mais souhaite un avant-centre plus joueur.

En 2017, Alexandre Lacazette avait quitté l’OL pour Arsenal contre 53M€, ce qui est le deuxième plus gros transfert de l’histoire de l’OL derrière celui de Tanguy Ndombélé à Tottenham (62M€ en 2019).

Julien Huët