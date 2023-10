L’accès à la gare de la Tour-du-Pin reste perturbé

L’accès à la gare de la Tour-du-Pin est perturbé en ce début de semaine suite à un risque d’effondrement du buffet de la gare.

Dorénavant et jusqu’à contre-indication, la circulation et le stationnement sur la montée de la gare sont interdits.

Afin de faciliter le stationnement des usagers de la gare, le stationnement en zone bleue ne sera plus règlementé. Le second parking de la gare, en haut de la montée de la Chevrotière, reste accessible au stationnement.

L’accès piéton reste possible via la montée de la gare, le second parking de la gare ou le parking pasteur. Les trains passent à vitesse réduite sur le secteur. Un expert est attendu dans les jours qui viennent.