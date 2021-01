L’acteur Jean-Pierre Bacri est mort à 69 ans

Jean-Pierre Bacri était acteur, scénariste, et réalisateur. Il vient de mourir à l’âge de 69 ans à la suite d’un cancer. Le monde du cinéma en désormais en deuil.

Il formait un couple emblématique avec Agnès Jaoui. Tout au long de sa carrière partagée avec elle, il a écrit et tourné de nombreux films devenus des classiques, de Cuisine et dépendances, en 1992 à Place publique en 2018, en passant par Le Goût des autres, et Comme une image… Au cinéma, il a reçu quatre fois le César du meilleur scénario original, puis celui du meilleur acteur dans un second rôle. Il a également été nommé six fois pour le César du meilleur acteur.

Il était réputé pour être une « grande gueule », il avait alors glissé au Monde en 2003 : “Je sais que j’ai cette image de casse-couilles qui fait la gueule… C’est ma façon d’être”.