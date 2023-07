L’activation des téléphones à distance approuvée par l’Assemblee

L’Assemblée nationale a approuvé ce mercredi une disposition du projet de loi justice d’Eric Dupond-Moretti qui suscite de nombreux débats.

Elle rend légal et possible le fait d’activer à distance des téléphones portables dans le but d’écouter ou filmer la personne suspecte au sein d’une enquête.

80 voix contre 24, ce sont principalement les députés du LR et du RN qui sont du côté de la loi.



Cette mesure aurait pour premier objectif de géolocaliser les déplacements des personnes punis d’au moins cinq ans de prison. Le second serait celui de capter à distance le son et les images des criminels impliqués dans des affaires de terrorisme et de crimes organisés. Celle-ci fait réagir, notamment la France Insoumise qui parle de cette disposition comme d’une « dérive autoritaire ».

L'Assemblée Nationale a adopté l'article 3 du projet de loi Justice qui autorise les autorités à activer à distance les caméras et micros des téléphones ou autres appareils connectés à l’insu des personnes visées. Voici le détail des votes :



🔹 Renaissance : Pour 34 /… pic.twitter.com/UCVBrOWyct — vl_plus (@vl_plus) July 6, 2023