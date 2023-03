L’actrice Marion Game s’est éteinte ce jeudi à son domicile parisien

Une triste nouvelle pour l’univers du 7e art. La célèbre actrice et doubleuse Marion Game s’est éteinte dans son domicile de région parisienne ce jeudi dans l’après-midi. Elle avait alors 84 ans. Selon ses enfants, l’actrice serait morte de vieillesse.

Marion Game avait été une figure phare et familière des années 70 et 80. Sur le grand écran, elle était apparue dans Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques de Michel Audiard sorti en 1971 ou Parking de Jacques Demy en 1985.

Elle avait ensuite quitté le grand écran pour animer celui du salon. On la retrouvait donc dans Les Brigades du Tigre en 1975, Nana en 1981… Mais surtout dans Scènes de ménages depuis 2009, où la pétillante actrice incarnait Huguette, en guerre constante avec Raymond (Gérard Hernandez), son mari.

Marion Game avait également prêté sa voix en doublage, notamment à Phyllis Van de Kamp dans Desperate Housewives ou à Loïs dans Malcolm.

Face à cette nouvelle, M6 « salue la mémoire d’une grande comédienne » et « partage la peine de ses proches », rapporte France Bleu.