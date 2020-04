Lady Gaga annonce un concert en soutien aux soignants

Souvenez-vous de cette date : le 18 avril. Lady Gaga a annoncé qu’elle allait organiser un concert, sous la bannière « Un Monde: Ensemble chez soi », en soutien au personnel soignant, sur la ligne de front face à l’épidémie de coronavirus.

Le concert sera diffusé à la télévision et réunira certaines des plus grandes stars de la chanson, du sport et du monde du cinéma. Parmi les participants, on retrouve Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, Elton John, David Beckham, John Legend, Paul McCartney ou encore l’actrice Priyanka Chopra Jonas.

Mais ce n’est pas la première fois que Lady Gaga s’engage et fait don de sa personne face à la pandémie. Ce lundi, la star de la pop est intervenue lors d’une conférence de presse de l’OMS. Elle a alors annoncé avoir récolté 35 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus. Elle a également eu un message ému envers les soignants. Pendant la conférence de l’OMS, elle confie : « nous sommes tous tellement reconnaissants envers les soignants du pays et du monde entier. Cette pandémie est une catastrophe et je les remercie tellement d’être au front ».

La chanteuse, qui a repoussé la sortie de son dernier album Chromatica à cause de la crise sanitaire, a également demandé à certains des plus grands dirigeants d’entreprise du monde de faire un geste, en faisant don à la recherche contre le COVID-19.