L’agence du médicament renouvelle son alerte contre les médicaments pour soulager le rhume

L’Agence de sécurité du médicament alerte sur les comprimés contre la toux et le rhume. Ils pourraient être la cause d’AVC et d’accidents cardiaques.



Une enquête est en cours au niveau européen. L’ANSM conseille de ne plus avaler de Actifed, Dolirhume, Nurofen Rhume, Humex ou encore Rhinadvil. Ces médicaments sont en vente libre dans les pharmacies, sans ordonnance.



Si les cas son rare, l’Agence de sécurité du médicament estime que le risque est trop important pour un simple nez bouché.