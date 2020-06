L’agresseur de Marin reste finalement derrière les barreaux

La cour d’appel de Lyon a rendu son verdict ce mercredi après-midi. L’individu qui avait violemment agressé Marin, en 2016, à Lyon, restera provisoirement en prison. Sa demande de liberté conditionnelle vient d’être rejetée.



Initialement condamné à sept ans et demi de prison en 2018, sa première demande avait été acceptée par le juge d’application des peines. La cour d’appel vient donc invalider cette décision, dont le parquet avait fait appel.



L’avocat de la famille, Dominique Arcadio, évoque une décision “respectable” et salue cette délibération. Depuis les faits, Marin garde d’importantes séquelles et poursuit sa rééducation.



Pour rappel, en 2016, Marin Sauvajon avait été violemment agressé à coups de béquille, après s’être interposé pour défendre un couple qui s’embrassait dans le quartier de la Part-Dieu.