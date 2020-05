L’aide à l’achat d’un vélo électrique augmente

L’aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique augmente. Elle devrait passer de 100 à 500 euros. Une délibération soumise à l’approbation du Conseil de la métropole du 8 juin prochain permettra de valider ce processus. Le but étant de « promouvoir l’utilisation d’un mode de déplacement doux dans le cadre des mesures d’urbanisme tactique décidées par la collectivité à l’occasion du déconfinement ». Cette aide à l’achat concerne les acquisitions réalisées à partir du 4 mai et jusqu’au 31 décembre 2020.

Trois types de cycles sont concernés par cette aide. On retrouve les biporteurs et triporteurs : vélos à 2 ou 3 roues équipés d’une malle à l’avant. Il peut s’agir également d’un système de châssis pendulaire à 2 roues qui se fixe à la place de la roue d’un vélo classique permettant de le transformer en triporteur. Il y a aussi les tandems parent-enfant ou pour personnes en situation de handicap. Et enfin, les vélos adaptés afin de permettre leur conduite par une personne à mobilité réduite ou en situation de handicap sont les derniers concernés.

Dans un communiqué, il est expliqué que cette mesure « s’inscrit en complément des actions mises en œuvre par la Métropole pour permettre aux piétons et cyclistes de pouvoir se déplacer plus facilement et de manière plus sécurisée dans l’espace public métropolitain avec, notamment, la réalisation de voies cyclables provisoires (12 km dès le début du déconfinement, 77 km à l’automne) ».

De plus, en période de déconfinement, le vélo « permet en effet de respecter les règles de distanciation sociale exigées par le contexte actuel de crise sanitaire. Il permet également de proposer une solution de mobilité durable, en complément des transports en commun dont la fréquentation devrait être impactée par les mesures sanitaires prises au niveau national ».