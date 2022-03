Lait maternel : un appel aux dons est lancé pour venir en aide aux prématurés

Les Hospices Civils de Lyon lancent un appel aux dons de lait maternel pour venir en aide aux bébés prématurés. Ces dons permettraient de combler la pénurie actuelle et de contribuer à la survie des nouveau-nés.

La banque de lait maternel de la région ne comptabilise que 30 litres de lait, ce qui est insuffisant pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le stock de lait devrait se trouver à 250 litres pour que tous les bébés prématurés de la région puissent en bénéficier. Un chiffre qui est pour l’instant, loin d’être atteint.

Pour donner son lait, il faut que ce soit des mamans qui ont des excédents de lait. Les HCL vont ainsi fournir le matériel pour qu’elles puissent verser leur lait. Il sera ensuite conservé au congélateur et les collectrices du lactarium vont se déplacer chez les mamans pour collecter le lait. Les mamans peuvent s’engager pour un mois, deux mois, six mois voire même un an.

Si vous voulez donner votre lait, il va falloir contacter le lactarium régional Rhône-Alpes via le site de l’association des lactariums de France ou en prenant contact directement avec le lactarium de Rhône-Alpes.