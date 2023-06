L’Aixois Félix Forissier, titré champion du monde de cross-triathlon le week-end dernier

S’est tenu ce samedi à Namur en Belgique, la septième édition du championnat d’Europe de Xterra de cross-triathlon remporté par l’Aixois Félix Forissier.



Selon La Provence, le sportif âgé de 24 ans est arrivé en tête après plus de 2 heures et 31 minutes de course.

C’est une histoire de famille, puisque son frère aîné Arthur a terminé deuxième à trois minutes derrière Félix. L’espagnol Rubén Ruzafa finit troisième sur le podium.



Ce titre ne vient donc que confirmer le titre de champion du monde qu’a obtenu Félix Forissier en mai dernier en Espagne.