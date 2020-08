L’allocation de rentrée scolaire versée ce mardi

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) doit être versée ce mardi 18 août aux trois millions de familles modestes, ayant des enfants à charge âgés de 6 à 18 ans.



L’ARS est en effet sur le point d’être versée, comme chaque année à la fin des vacances, par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle est destinée à aider les foyers modestes à faire face aux dépenses occasionnées par cette période, telles que l’achat de fournitures ou de vêtements par exemple.



L’âge des enfants scolarisés détermine le montant versé aux parents. À savoir, 469,97 euros entre 6 et 10 ans, 490,39 euros entre 11 et 14 ans, et 503,91 euros entre 15 et 18 ans. Qu’ils soient écoliers, collégiens, lycéens étudiants ou apprentis, ils doivent être nés entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus.



Pour rappel, les montants ont été majorés cette année de 100 euros par enfant en raison de la crise sanitaire.