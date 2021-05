L’Alpes Isère Tour : une course semi-pro à ne pas manquer

La première étape de l’Alpes Isère Tour débute ce mercredi depuis la commune de Charvieu-Chavagneux. Professionnels ou amateurs, les coureurs engagés vont se livrer bataille dans une course qui s’annonce montagneuse et mouvementée.



La 30e édition de la course cycliste Alpes Isère Tour s’élance ce mercredi de Charvieu-Chavagneux et se termine dimanche 23 mai à Crolles pour une ultime étape de montagne. Au total, 776 kms de course sont répartis sur cinq étapes traversant les routes iséroises d’est en ouest.



Si les premières étapes sont modérément accidentées, le parcours va progressivement monter en intensité. L’étape du jour, longue de 136 kms à travers les routes du Nord-Isère, paraît être la plus accessible sur le papier avec seulement deux difficultés de troisième catégorie à escalader.



Si les journées suivantes s’annoncent plus rudes, il faudra sûrement attendre le dernier jour pour connaître le vainqueur de la course. Avec une arrivée à La Verpillière lors de la deuxième étape et à Pusignan lors de la troisième, les coureurs n’auront pas de cols majeurs à franchir d’entrée. La quatrième étape sera la plus longue (174 km) et donnera l’occasion aux coureurs de franchir le col de la Croix de Toutes Aures (720m). La cinquième étape dans le massif de la Chartreuse entre Pressins et Crolles (141 km) sera la plus difficile avec quatre difficultés majeures à gravir dont le col de Marcieu (1060 m) situé à 18km de l’arrivée, juge de paix de l’épreuve.



Quatre équipes professionnelles sont présentes sur la liste des participants. Plusieurs continentales UCI comme la FDJ ou les U23 de chez AG2R viendront avec une équipe jeune. Que ce soit pour les équipes de nationale de Villefranche Beaujolais, du VC Vaulx-en-Velin ou de Charvieu-Chavagneux, cette course sera l’occasion de se frotter aux professionnels et de révéler le talent de leurs coureurs aux yeux du grand public.



La course sera diffusée en streaming sur les réseaux sociaux, sur Direct Vélo et sur le canal International de TV Grenoble.