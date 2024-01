Lancement de l’opération Pièces Jaunes 2024 ce mercredi

Ce mercredi 10 janvier, la Fondation des Hôpitaux lance la 35e édition de l’emblématique opération Pièces Jaunes, jusqu’au 4 février 2024. Une initiative visant à mobiliser le public dans le but de collecter un maximum de fonds qui seront destinés à l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants et adolescents.

L’ensemble de la récolte permettra de financer un grand nombre de projets dans toute la France afin d’améliorer du mieux possible le quotidien que vivent les jeunes handicapés et atteint d’une maladie grave. De nouveau, cette édition est présidée par Brigitte Macron depuis 2019, et parrainée depuis 2016 par le sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps qui sera présent sur place, à Lyon sur la place des Célestins, dès le début d’après-midi.

Une histoire en marche

Lancée pour la première fois il y a plus de 35 ans, l’opération Pièces Jaunes devient un réel pilier des rendez-vous de générosité, avec son emblématique tirelire. En effet, depuis 1989, près de 9 700 projets ont été financés dans les hôpitaux, dont près de 210 nouveaux projets ont été soutenus en 2023. Depuis 2013, les nombreuses donations ont atteint la barre des 2 millions d’euros l’année dernière, selon les chiffres donnés par la Fondation des Hôpitaux.

A.B