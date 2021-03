Lancement du cannabis thérapeutique en France

La France lance, ce vendredi, la première expérimentation de cannabis médical sous la direction de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). Cette étude scientifique permettra de voir l’efficacité des molécules du cannabis sur certains malades.

L’expérimentation va durer 24 mois et plus de 3 000 patients volontaires se verront prescrire du cannabis :

– 750 patients dans les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles

– 500 patients dans certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes

– 500 patients dans certains symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement anticancéreux

– 500 patients dans les situations palliatives

– 750 patients dans la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central

Le cannabis thérapeutique sera donné sous deux formes : soit avec des huiles administrées par voie orale ou soit des sommités fleuries (fleurs séchées) à vaporiser pour l’inhalation. Il n’est donc pas question d’en fumer.

La première prescription officielle sera donnée ce vendredi à l’occasion d’une visite du ministre de la Santé, Olivier Véran, au CHU de Clermont-Ferrand chez le Pr Nicolas Authier, chef de service de pharmacologie médicale et président du comité scientifique temporaire sur le cannabis à usage médical.