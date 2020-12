Lancement d’un nouveau label anti-gaspillage alimentaire

Chaque année la France gaspille près de 10 millions de tonnes de produits alimentaires.

Pour lutter contre ces pertes, qui coûtent à la France la bagatelle de 16 milliards d’euros par an et promouvoir une économie vertueuse, un décret met en place un label national « anti-gaspillage alimentaire ». Ce label viendra récompenser les initiatives anti-gaspillage dans la restauration collective ou la distribution.

Issu de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre la gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), ce label devrait permettre au consommateur de faire rentrer dans ses critères de choix la lutte contre le gaspillage. De plus, il incitera les établissements de restauration à faire plus attention.

Les conditions précises quant à son obtention devraient être détaillées courant janvier 2021 par le Ministère de la Transition ecologique, de l’Agriculture et de l’Alimentation.