L’ancien chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi est actuellement en soins intensif en Italie

L’ex-chef du gouvernement , Silvio Berlusconi, multiplient les séjours à l’hôpital depuis quelque temps avec une sortie le 31 mars dernier où il avait remercié via son compte Twitter, les personnes l’ayant soutenu. En 2021, il avait été hospitalisé plus de trois semaines pour des « séquelles du Covid-19 », une opération à cœur ouvert en 2016 et une occlusion intestinale en 2019.

Mais cette fois-ci, son état semble s’être aggravé, à 86 ans, il est hospitalisé en soins intensifs pour des problèmes cardiaques rapporte ce mercredi 5 avril à l’AFP une source proche du magnat. Silvio Berlusconi se trouve actuellement dans une unité de chirurgie cardiaque à l’hôpital San Raffaele de Milan (Nord). Hospitalisé dans la matinée, son état serait « actuellement stable ».