L’ancien collège Serin réhabilité en résidence étudiante

Dans la 4e arrondissement de Lyon, près des quais de Saône se dresse l’imposante bâtisse de l’ancien collège Serin. S’il a tout de même été un lieu réservé à l’enseignement, en abritant successivement un lycée, puis un collège, et un centre de formation, le bâtiment n’est aujourd’hui plus occupé depuis près d’une dizaine d’années. Il s’est d’ailleurs longtemps laissé submerger par la végétation environnante, devenant également la cible des amateurs d’urbex, ou d’autres visiteurs non invités.

Mais depuis quelques semaines, la Métropole de Lyon, en partenariat avec le groupe Alliade Habitat a entrepris de complètement rénover la bâtisse pour la transformer en résidence étudiante.

Préserver et offrir une nouvelle vie au patrimoine

Cette résidence, implantée sur les 2600m² déjà existants de l’ancien collège Serin, abritera 36 logements sociaux pour une capacité de 55 étudiants. Il s’agit là d’un véritable choix de la Métropole de Lyon de préserver le bâtis en « reconstruisant la ville sur la ville ».

Pour Sylvain Godinot, adjoint au maire et délégué de la transition écologique et du patrimoine, il était évident de ne pas dénaturer le bâtiment : « Nous voulions conserver ce patrimoine qui peut encore vivre. Nous avons un bâtiment tout à fait remarquable en pierre de taille, c’est quelque chose que l’on ne sait plus faire, ou alors à des coûts très élevés. Cela aurait été une hérésie que de le démolir. ».

Un projet à objectif social

En accueillant des logements sociaux étudiants, l’ancien collège Serin conserve sa vocation de bâtiment voué à l’enseignement. Et c’est aussi dans l’objectif de dynamiser à nouveau le quartier qu’il a été choisi de le réhabiliter en résidence étudiante. Occupant un emplacement central entre plusieurs pôles de formation et la place Valmy, cette réhabilitation prend « tout son sens », selon la Métropole de Lyon.

Ainsi, les futurs résidents seront répartis dans 19 studios, dont huit T2, quatre T3 et six T4 (réservés à la colocation). Au sous-sol, il sera possible de trouver des espaces de convivialité dont une salle de détente. Les espaces extérieurs, eux aussi, feront l’objet d’une rénovation et d’une végétalisation pour offrir de la fraicheur à la pierre.