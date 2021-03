L’ancien danseur étoile Patrick Dupond est décédé

Patrick Dupond est décédé ce vendredi à l’âge de 61 ans suite à une “maladie foudroyante”. En 1990, il avait notamment obtenu le poste de directeur de la danse du ballet de l’Opéra national de Paris. Il avait collaboré avec les plus grands chorégraphes comme Rudolf Noureev et Maurice Béjart.



Le danseur virtuose avait notamment participé en tant que juré aux saisons 9 et 10 de l’émission “Danse avec les stars” diffusée sur TF1.