L’ancien eurodéputé d’extrême gauche Alain Krivine est décédé

Alain Krivine, figure majeure de l’extrême gauche et fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire, est décédé ce samedi à l’âge de 80 ans. L’homme politique avait été le leader de son mouvement, co-fondé en 1974, durant plus de trente ans. Il est également connu pour avoir été deux fois candidat à la présidentielle en 1969 et en 1974 avant de devenir député européen entre 1999 et 2004. Sa Ligue communiste révolutionnaire ayant été dissoute en 2009, il avait ensuite participé à la création d’un autre parti politique : le Nouveau Parti anticapitaliste.