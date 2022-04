L’ancien ministre socialiste Michel Delebarre est décédé à l’âge de 75 ans

L’ex-membre du gouvernement français, Michel Delebarre est décédé ce samedi à l’âge de 75 ans, alors qu’il résidait dans un EHPAD de Lille. François Hollande, Martine Aubry et le maire de Dunkerque lui ont rendu hommage.



“Michel Delebarre nous a quittés ce matin (…). [Il] aura mené de nombreux projets qui marquent encore notre quotidien“, a annoncé le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, sur son compte Facebook. “Au gré de sa longue carrière, qui l’aura amené à devenir ministre de la République, il aura su tisser un lien de confiance et d’estime réciproque avec les Dunkerquois. En sa mémoire, les drapeaux de Dunkerque seront mis en berne”.



Auteur d’une belle et longue carrière en politique, Michel Delebarre a notamment été ministre sept fois au cours des deux septennats de François Mitterrand. Il a également été parlementaire pendant quinze ans. Les obsèques de l’homme politique sont prévues vendredi à Dunkerque.