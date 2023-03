L’ancien technicentre de la SNCF se transforme pour accueillir des événements de la culture lyonnaise

Dès 2024, la Mulatière remplacera les usines Fagor (Lyon 7e) pour accueillir les événements phares de la culture lyonnaise.

Un budget de 17 millions d’euros permettra à la Métropole de Lyon de racheter et de transformer les anciens locaux technicentre de la SNCF d’Oullins. Une vaste emprise de 20 000 mètres carrés entre le quartier du confluent au nord et la voie de chemin de fer Lyon/Saint-Etienne recevra le projet « Les grands Locos », également en référence au lieu ayant permis les premières constructions de locomotives en France.

Vous pourrez retrouver les Nuits Sonores dans l’immense cathédrale de la halle 1, pendant que les travaux se dérouleront dans les halles 7 et 8. De plus, le plus grand festival de cuisine de France, Lyon Street Food Festival, et la Biennale d’art contemporain débarqueront dès juin 2024 et se poursuivra jusqu’en décembre.

En revanche, la proximité avec les riverains impose que passé 23h, la fête continuera « aux autres lieux déployés à travers la ville » indique Vincent Carry, le directeur général d’Arty Farty.

À proximité du métro B et des différents transports en commun, les Lyonnais et Lyonnaises pourront profiter et admirer dans un espace remarquable, les événements culte de Lyon.