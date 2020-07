L’appel à projets « la Région fête le livre » est lancé

Le secteur culturel a été un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire. C’est pourquoi la Région a bâti un plan de soutien de 32 millions d’euros destiné à la filière livre et aux librairies en Auvergne-Rhône-Alpes.

La Région souhaite lancer un appel pour le projet intitulé « la Région fête le livre » afin de favoriser la reprise de la fréquentation des librairies indépendantes. Cet appel à projets sera doté à hauteur d’un million d’euros.

Les librairies soutenues s’engageront à mettre en valeur des auteurs et éditeurs régionaux, ainsi que le patrimoine ou la mémoire régionale, pendant une période d’une semaine minimum, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020. Une subvention exceptionnelle forfaitaire de 1 500 euros sera alors accordée par la Région aux librairies et un bonus de 1 000 euros sera accordé à celles qui organiseront des rencontres avec des auteurs ou des éditeurs de la région.