L’application GoNoGones vous permet de trouver votre place en terrasse

C’est une idée qui pourrait être très utile aux Lyonnais pressés de boire un verre. Pour la grande réouverture des terrasses, l’application GoNoGones va vous permettre de vérifier le nombre de places disponibles sur les terrasses lyonnaises.



L’application répond “à la diminution des jauges d’accueil des établissements et à une demande accrue des Lyonnais qui souhaitent profiter des bars, cafés et restaurants.”



Une fois sur place, chaque utilisateur pourra vérifier en temps réel les places disponibles en terrasse et informer du niveau d’affluence.

L’application est disponible au grand public dès la réouverture le 19 mai, gratuite et téléchargeable sur l’AppStore et Google Play.