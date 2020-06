L’application StopCovid est disponible

L’application StopCovid fait son apparition ce mardi. L’objectif espéré par le gouvernement : réduire la circulation du virus.



StopCovid débarque dans les AppStore et PlayStore. Approuvée par l’Assemblée et le Sénat, l’application doit permettre d’informer les usagers ayant été en contact avec un malade du Covid-19.

Comment ça marche ?

L’application utilise le Bluetooth, et non la localisation GPS. Le signal Bluetooth détecte les usagers à moins d’un mètre de distance pendant 15 minutes. Si l’application détecte une personne ayant contracté le coronavirus, une notification est envoyée sur le smartphone. StopCovid recommandera alors un dépistage et une isolation de 14 jours.



L’anonymat est respecté grâce à l’utilisation d’identifiants aléatoires. Les données communiquées sont toutefois contrôlées. L’utilisateur peut cependant supprimer toutes les informations le concernant, à tout moment.

StopCovid n’est pas obligatoire

L’application n’est pas préinstallée sur le téléphone. Tout téléchargement est basé sur le volontariat. La CNIL, (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a été saisie par le gouvernement afin de donner son avis sur l’application. Verdict : avis plutôt positif.



Le succès de StopCovid dépend du nombre de téléchargements de la part des Français. L’application est en tout cas disponible gratuitement à partir de ce mardi 12h.