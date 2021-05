L’application TousAntiCovid va intégrer le pass sanitaire

Permettant initialement d’alerter de potentiels cas contacts, l’application TousAntiCovid va connaitre d’importantes évolutions. En effet, le secrétaire d’Etat à la transition numérique Cédric O a dévoilé les nouveautés qui prendront effet dans près de quinze jours. A partir du 9 juin, le pass sanitaire sera déployé sur l’application. Celui-ci se déclinera sous trois options :

-un test antigénique ou PCR de moins de 48h,

-un vaccin

-un test positif entre deux semaines et six mois après le test



Prenant la forme d’un QR code, il permettra d’accéder à des événements rassemblant plus de 1 000 personnes dans des théâtres, salles de spectacle, festivals, stades ou des salons.

De plus, un carnet de rappel numérique sera disponible sur l’application TousAntiCovid. Cet outil permettra à l’utilisateur d’être prévenu s’il est exposé à une personne contaminée dans un restaurant, une salle de sport ou un bar. Facile d’utilisation, il suffira simplement de scanner le QR code à l’entrée d’un établissement, afin d’être ensuite mis au courant si une personne présente au même moment se déclare positive au Covid-19.