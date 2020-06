L’aquarium de Lyon rouvrira le 4 juillet

Après les musées, et prochainement les cinémas, c’est l’aquarium de Lyon qui se déconfine.

Premier jour de vacances scolaires, et premier de jour de déconfinement pour l’aquarium. A partir du 4 juillet, l’établissement rouvre ses portes au grand public. Et comme pour tous les lieux publics, le protocole sanitaire sera appliqué.

Masque obligatoire dès 11 ans

Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte de l’établissement, les personnes de plus de 11 ans. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et un sens de visite est organisé pour éviter les croisements entre chaque personne. L’accueil des groupes de 10 personnes est pour le moment suspendus. De leur côté, le snack et l’amphithéâtre resteront temporairement fermés.

“Evitez les contacts, achetez votre billet en ligne”

La direction de l’aquarium recommande vivement l’achat des billets en ligne. Deux nouveaux billets sont proposés. Le billet Liberté, valable 90 jours, et les billets “malin”. Ces derniers ne sont valables qu’une journée, mais sont proposés à tarif réduit.

A noter que le bébé requin léopard né peu avant le confinement est en bonne santé. Il mesure environ 50 centimètres et est “en quarantaine, dans une nurserie” précise l’équipe de l’aquarium.