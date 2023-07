L’arrivée de Benjamin Villeger à l’Elan Chalon

Nouvelle arrivée au club de l’Élan Chalon, c’est ce vendredi que l’équipe a pu annoncer la signature de Benjamin Villeger en tant que second assistant de Savo Vucevic.



Engagé pour deux saisons, Benjamin Villeger affirme être honoré de devenir l’entraîneur assistant de l’équipe « Je suis également impatient de pouvoir commencer à travailler avec les staff et les joueurs ainsi que de vivre des matchs dans une ambiance incroyable au Colisée » déclare-t-il.



Pour rappel, le trentenaire a passé près de 10 ans dans le basket féminin, et a été assistant pendant 4 saisons au Limoges CSP de 2018 à 2022.



À côté, Benjamin Villeger est également entraîneur assistant de l’équipe de France U18 masculine qui disputera le championnat d’Europe cet été en Serbie.



Père d’une petite fille, et marié à une basketteuse de haut niveau qui évolue à Feytiat, l’expérience n’est donc pas ce qui lui manque.