L’arrivée de Lacazette, la prolongation de Lopes, l’avenir du club…Ce qu’il faut retenir de la conf. de l’OL

L’Olympique Lyonnais a organisé une conférence de presse exceptionnelle ce jeudi matin. Autour du président Jean-Michel Aulas figuraient Vincent Ponsot (directeur du football), Benoît Cheyrou (responsable de la cellule recrutement) et Alexandre Lacazette, qui s’est engagé avec le club jusqu’en 2025. Ce dernier a laissé sa place sur le pupitre à Anthony Lopes, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2025. Voici les principales déclarations :

Jean-Michel Aulas : « On souhaitait remettre de l’ordre et toute notre réflexion portait sur la force de l’institution. On voulait rendre crédible notre discours et nous avons fait en sorte de passer de la réflexion aux actes. (…) Concernant Corentin Tolisso, je peux confirmer que le contact a été établi, on ne peut pas s’avancer. (…) J’ai vu Rayan (Cherki) les yeux dans les yeux et j’ai le sentiment qu’il va prolonger. »

Alexandre Lacazette : « Revenir à Lyon est devenu évident les dernières semaines. Le projet est devenu plus important que la non-qualification européenne. Je me sentais utile pour le club, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Depuis mon départ, j’ai progressé dans mon leadership et dans le jeu. Je connais bien la maison et les valeurs du club, il y a peut-être une petite cassure. Si je suis performant et je marque des buts, je devrais rejoindre au moins le Top 2 (du classement des buteurs de l’OL). Ca fait six mois qu’Antho (Lopes) m’écrit toutes les semaines pour savoir si j’ai pris ma décision, Jeff (Reine-Adelaïde) poussait également. Corentin est un joueur libre, je pense que le club pourrait se pencher dessus et oui je pousse pour qu’il vienne. Je n’ai pas besoin du brassard pour parler dans le vestiaire, c’est le coach qui décidera. Cela me fait plaisir de reporter ce maillot, de retrouver ce stade, j’ai hâte de commencer la saison. (…) Très jeune, j’ai voulu marquer l’histoire du club, j’ai déjà commencé et j’ai envie de continuer. Moussa (Dembélé) a d’autres qualités que moi, je pense qu’on peut jouer ensemble. Oui, il y a un ADN OL, je suis de retour. »

Anthony Lopes : “Il y un très beau projet, continuer l’aventure dans le club que j’aime et qui me fait vibrer était une suite logique, les choses se sont faites naturellement des deux côtés. Je ne me suis jamais caché de l’ambition d’aller chercher le record du nombre de matchs joué par un gardien avec l’OL (avec 419 matchs, il est à 100 longueurs de Grégory Coupet, Ndlr). Avec Alex (Lacazette), on a tous les deux le cœur rouge et bleu. On est dans un club avec énormément d’ambitions. Il y a dix ou onze mois, la situation était différente pour moi mais je savais que je pouvais tout refaire basculer.”

🎙 Anthony Lopes "Pour moi c'était la suite logique de continuer l'aventure dans le club que j'aime. J'ai toujours de l'ambition. J'espère aller le plus loin possible et pourquoi pas rattraper le nombre de matchs de certaines légendes du club"#LOPES2025 pic.twitter.com/CPYrQWYdh3 — Olympique Lyonnais (@OL) June 9, 2022

Vincent Ponsot : « Cela fait longtemps qu’on discute avec Alex. C’est un moment important et ce n’est pas le dernier. On souhaite et on cherche des joueurs concernés par le projet du club, c’est plus facile pour des joueurs formés au club mais ce n’est pas exclusif. C’est une première pierre avec Alex, il sera un leader garant de notre projet et de nos valeurs ».

Bruno Cheyrou : « L’effet buzz médiatique est également important. On est ravis de son retour mais ce n’est pas superman non plus, on veut le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il performe. La colonne vertébrale commence à dessiner avec Antho (Lopes), Maxence (Caqueret) et Alex (Lacazette), ce qui nous permettra d’avoir une équipe hyper compétitive. (…) Au même titre qu’Alex, faire revenir Corentin (Tolisso) fait des partie des objectifs ambitieux. A l’impossible nul n’est tenu. »

Sur l’avenir du club :

Jean-Michel Aulas : “Je déplore les informations jetées en pâture sur la place publique. C’est vrai que nous sommes en train de changer d’actionnaires, plusieurs investisseurs potentiels se sont manifestés. Un processus est en cours mais il n’y a rien de conclu. (…) On peut juste vous dire qu’il va y avoir un renforcement très significatif des fonds propres et que je vais rester Président Directeur Général du groupe pendant une période qui reste à affiner mais qui sera sur une moyenne très longue. L’information principale est qu’on aura les moyens de notre ambition et que je vais rester. On est dans le money-time, tout peut basculer, j’ai l’intention de boucler le sujet d’ici le 23 juin.”

Julien Huët