L’Agence régionale de santé a informé avoir comptabilisé 24 cas de dengue et un de chikungunya dans la région Auvergne-Rhône-Alpes cet été. Pour ce qui est du Rhône plus particulièrement, c’est 9 cas de dengue et le cas de chikungunya qui ont été repérés. Les personnes touchées avaient toutes séjourné à l’étranger.