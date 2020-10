L’ARS demande le report d’opérations non urgentes dans plusieurs hôpitaux de la région

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a demandé aux hôpitaux publics et privés du Rhône, de l’Isère et de la Loire de déprogrammer les opérations non urgentes à partir de lundi pour les 15 prochains jours en raison de la montée en flèche des cas de Covid-19.



L’organisation indique que “le risque de saturation des services de réanimations est désormais réel à court terme.” Pour anticiper une saturation des lits, l’ARS souhaite que les hôpitaux augmentent “les capacités d’accueil tant en hospitalisation conventionnelle qu’en réanimation”.



A noter qu’en début d’après-midi, le centre hospitalier Pierre Oudot et la clinique Saint-Vincent-de-Paul de Bourgoin ont annoncé avoir activé le plan blanc.

[#COVID19] Avec L’intensification de la circulation du virus dans la région, @ARS_ARA_SANTE demande aux établissements de santé publics et privés de #Isère, de la #Loire et du #Rhône de procéder à des déprogrammations pour les 15 prochains jours➡️https://t.co/jtgfoPUmOr — ARS Auvergne-Rhône-Alpes (@ARS_ARA_SANTE) October 16, 2020