L’ARS met en garde contre l’intoxication au monoxyde de carbone

Une vague de froid arrive dans la région, conséquence l’Agence Régionale de Santé met en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone. Lié au chauffage, il s’agit d’un gaz indétectable car il est inodore, incolore et non irritant.

L’Agence régionale de la santé (ARS) rappelle que « le monoxyde de carbone constitue la première cause de mortalité par intoxication accidentelle dans l’habitat ».



L’ARS rappelle d’aérer le logement, de ne pas boucher les entrées d’air et de ne pas utiliser les chauffages d’appoint en continu afin d’éviter les intoxications au monoxyde de carbone.



Chaque année, environ 1 300 intoxications impliquant près de 3 000 personnes sont déclarées aux autorités sanitaires.

A savoir : le monoxyde de carbone prend la place de l’oxygène dans le sang, une fois respiré. Et s’en suit des maux de tête, nausées, malaises ou vomissements qui sont les premiers signes d’une intoxication. Si un doute persiste, aérer la pièce un maximum en ouvrant portes et fenêtres et évacuez. Et appelez les secours.