L’artiste JR sur la place Bellecour pour son nouveau projet

Le célèbre street artiste JR, connu pour ses nombreux collages en noir et blanc, est présent ce mercredi place Bellecour, de jusqu’à 18h, afin de “tirer les portraits des citoyens, dans un moment de culture et de partage”.

Son projet “Inside out”, dont le camion s’arrête à Lyon, est en projet en collaboration avec la fondation Bullukian. Il a aussi pour but de faire connaître le Collège citoyen, dont JR est un membre fondateur. “Son ambition est d’identifier, de préparer et d’accompagner des leaders compétents, responsables, humanistes et éthiques”, déclarent les membres.

Si ce projet vous intéresse, l’occasion de vous faire recruter est la bonne et c’est aussi le but de cette tournée. Recruter des étudiants grâce au #GrandCastingCitoyen Tour 2023 est primordial pour ce groupe.