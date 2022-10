L’AS Saint-Etienne accrochée par Grenoble à domicile

L’AS Saint-Etienne n’a pas su faire mieux qu’un match nul (2-2) ce samedi après-midi en ouverture de la 10e journée de Ligue 2. Dès l’entame de match, les Verts étaient surpris par un but rapide inscrit sur une contre-attaque éclaire menée par les Grenoblois et conclue par Jordan Tell (0-1, 2′). Une contre-attaque permise par une perte de balle largement évitable de Benjamin Bouchouari au milieu de terrain. Après cela, les joueurs de Laurent Batlles ont eu le ballon mais n’ont pas réussi à en faire grand chose jusqu’au retour aux vestiaires.

Après la pause, la détermination, l’envie et la combativité étaient déjà bien plus présentes sur le terrain pour les locaux. Et c’est face à une équipe qui les attendait en bloc bas, que les Stéphanois ont fini par être récompensé d’une égalisation signée Dylan Chambost sur un parfait service de Jean-Philippe Krasso (1-1, 58′). Un ballon bien brossé qui terminait dans la lucarne de Brice Maubleu et redonnait espoir à tous les supporters, présents pour la première fois de la saison dans le stade après les différents épisodes de huis-clos.

Et c’est même quelques minutes plus tard seulement, qu’Anthony Briançon, capitaine du club ligérien, venait inscrire une tête rageuse directement dans la lucarne, sur un coup franc botté par Thomas Monconduit (2-1, 65′). À ce moment-là, le plus dur était fait et tout semblait rentrer dans l’ordre pour les Verts. Mais c’était sans compter sur un corner extrêmement mal défendu par l’ASSE, ce qui profitait à Phaëton, laissé absolument seul à l’entrée de la surface de réparation, pour armer sa frappe et conclure dans le but malgré une déviation insuffisante sur la ligne d’Yvann Maçon (2-2, 78′).

Juste avant l’égalisation, Ibrahima Wadji manquait presque l’immanquable pour faire le break, en visant le gardien sur une tête alors qu’il était seul face au but, à trois mètres tout au plus, de la ligne. Jean-Philippe Krasso également parfaitement servi quelques minutes après l’égalisation aurait du mettre ce troisième but en étant lui aussi tout seul à proximité de la cage grenobloise mais buttait encore sur un Brice Maubleu, auteur d’une très grande partie.

Avec ce match nul, les Verts font du surplace et sont provisoirement 17es de Ligue 2 en attendant les autres matches du week-end. Prochain rendez-vous la semaine prochaine face à Sochaux, leader actuel de la deuxième division, dans un match qui s’annonce d’ores et déjà très compliqué…