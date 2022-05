L’AS Saint-Etienne arrache un nul salvateur à Nantes et s’offre le droit de rêver en barrages

Que c’était dur ! L’AS Saint-Etienne a ramené un point précieux du stade de la Beaujoire face au FC Nantes ce samedi soir après un match nul un but partout lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Pourtant menés presque tout au long de la partie suite à l’ouverture du score nantaise signée Ludovic Blas sur penalty à la 23e minute de jeu, les joueurs de Pascal Dupraz ont réussi à revenir dans le match à la 79e grâce à l’emblématique Romain Hamouma, sur un centre somptueux de Denis Bouanga.

Ce match nul, couplé dans le même temps à la défaite de Metz au Parc des Princes face au PSG 5-0, permet aux Stéphanois de repasser devant les Lorrains d’un petit point puisque les deux équipes étaient à égalité avant cette ultime journée. C’est donc sur le fil que les joueurs du Forez ont récupéré cette place de barragistes qu’ils ont longtemps occupé et à laquelle ils terminent officiellement la saison.

Désormais place aux barrages où le plus dur reste à faire pour se maintenir en Ligue 1. Pour ça, l’ASSE affrontera l’AJ Auxerre, vainqueur des playoffs de Ligue 2 aux tirs au but face à Sochaux ce vendredi soir, dans une confrontation aller-retour qui déterminera l’équipe évoluant dans l’élite l’an prochain. Le match aller aura lieu ce jeudi 26 mai à 19h au stade de l’Abbé Deschamps dans l’Yonne, tandis que le retour se tiendra trois jours plus tard ce dimanche 29 mai à 19h également mais au stade Geoffroy-Guichard dans ce qui s’apparente être le match le plus important de la saison désormais.