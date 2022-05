L’AS Saint-Etienne évoluera en Ligue 2 l’an prochain

Après un match nul 1-1 jeudi soir lors du barrage aller de Ligue 1 à Auxerre, et d’un nouveau nul sur le même score ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard à l’occasion du barrage retour, l’AS Saint-Etienne s’est incliné lors de la séance de tirs au but face à l’AJA et a ainsi acté sa descente en Ligue 2. Les Stéphanois, qui avaient terminé 18es du championnat, s’étaient octroyés une seconde chance de maintien en s’offrant un barrage aller/retour face aux hommes de Jean-Marc Furlan. Mais ce sont bien les joueurs de l’Yonne qui ont pris le meilleur sur l’équipe du Forez en deux rencontres.

Bien que menés 1-0 à partir de la 51e minute de jeu, les joueurs de Pascal Dupraz ont trouvé les ressources pour égaliser grâce à Camara à la 76e et ainsi s’offrir le droit d’aller chercher une victoire en prolongations. Chose qu’ils n’ont pas faite, alors qu’ils ont eu de nombreuses occasions extrêmement dangereuses du début à la fin de la partie, mais ont finalement manqué de réalisme pour ressortir victorieux de cette soirée.

C’est durant la séance de tirs au but que la différence s’est faite. Et dès le premier tireur stéphanois, puisque Boudebouz butait sur Léon et derrière, tous les autres joueurs firent trembler les filets. Soirée cauchemardesque dans le Chaudron. L’AS Saint-Etienne évoluera bien en Ligue 2 l’an prochain. Avec en prime, de débordements avec les supporters qui ont envahi le terrain avant de lancer des fumigènes de partout dans le stade et notamment sur les forces de l’ordre…