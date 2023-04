L’AS Saint-Etienne gagne encore face au Paris FC et se rapproche du maintien

L’AS Saint-Etienne l’a emporté 4-2 ce samedi soir lors de la 30e journée de Ligue dans un déplacement périlleux du côté du Paris FC. Les buteurs stéphanois sont Nkounkou à deux reprises, Krasso et Wadji. Il s’agit du 9e match consécutif sans défaite pour les joueurs de Laurent Batlles qui cumulent 6 victoires et 3 nuls dans ce laps de temps. Désormais 11e au classement, le club du Forez a 8 points d’avance sur la 17e et première place de relégable. Dans le même temps, les Verts ne sont plus qu’à un point de la première partie de tableau. Prochain rendez-vous le lundi 17 avril prochain à 20h45 pour un derby rhône-alpin sur la pelouse du Grenoble Foot 38.