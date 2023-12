L’AS Saint-Etienne reçoit Bastia pour son dernier match de l’année

L’AS Saint-Etienne sera opposée au Sporting Club de Bastia ce mardi soir à 20h45 au stade Geoffroy-Guichard à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2. Il s’agira là du dernier match de l’année civile pour les Verts qui joueront leur deuxième rencontre sous les ordres de leur nouvel entraîneur Olivier Dall’Oglio. Pour rappel, les Foréziens n’ont plus gagné depuis six matches en Ligue 2 (1 nul et 5 défaites) et ont chuté à la 10e place du classement. La victoire sera impérative pour passer la fêtes de fin d’année l’esprit un petit peu plus serein.

Suivez ASSE-Bastia ce mardi soir dès 20h45 avec les commentaires d’Elliot Rogliardo en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.