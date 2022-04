L’AS Saint-Etienne se déplace à Rennes avec l’objectif maintien toujours en tête

L’AS Saint-Etienne sera opposée au Stade Rennais ce samedi soir à 21h à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Un déplacement qui s’annonce d’ores et déjà périlleux pour les Stéphanois, 18es et actuellement barragistes, face aux actuels troisièmes du classement qui jouent la qualification pour la Champions League. Les joueurs de Pascal Dupraz possèdent un petit matelas de quatre points sur les Girondins de Bordeaux, 19es, et ne sont qu’à deux points de Clermont, 17e.

Prendre ne serait-ce qu’un point en terre bretonne serait un bon résultat pour le club du Forez qui se déplacera ensuite à Monaco la semaine prochaine. Deux matches extrêmement compliqués desquels il faudra essayer de ressortir sans regrets et surtout sans être rattrapé et distancé par les concurrents directs au maintien.

