L’AS Saint-Etienne s’impose face à Quevilly Rouen et revient dans la première partie du classement

L’AS Saint-Etienne s’est imposée 4-2 face à Quevilly Rouen Métropole ce samedi soir lors de la 36e journée de Ligue 2. C’est grâce à des buts de Cafaro, Chambost, Bamba et Cissokho (contre son camp) que les Verts l’ont emporté à Geoffroy-Guichard. Un succès qui permet de relancer une dynamique positive après la défaite en déplacement à Laval lors de la dernière rencontre. Les joueurs de Laurent Batlles pointent ainsi à la 9e place du classement et rebasculent donc dans la première partie de tableau. Ils sont surtout officiellement maintenus en Ligue 2 après une première moitié de saison plus que galère.