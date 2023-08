L’AS Saint-Etienne s’incline encore au bout du temps additionnel pour son deuxième match à Rodez

L’AS Saint-Etienne s’est inclinée 2-1 face à Rodez ce samedi après-midi lors de la 2e journée de Ligue 2 BKT au stade Paul-Lignon. Pourtant menés au score depuis la 41e minute de jeu suite à une ouverture du score de Valério, les Stéphanois étaient parvenus à revenir au score grâce à un penalty provoqué et transformé par Sissoko (58′). Mais comme face à Grenoble lors du premier match, c’est au pire des moments dans le temps additionnel que les Verts ont craqué en encaissant un but de Buades (90+6′). Avec une deuxième défaite en autant de matches disputés, les Verts ne pouvaient pas moins bien démarrer la saison et devront réagir dès samedi prochain lors de la réception de Quevilly Royen Métropole à 19h au stade Geoffroy-Guichard.