L’ASSE enchaîne encore face à Angers et est 2e de Ligue 2

L’AS Saint-Etienne s’est encore une fois imposé ce lundi soir face à Angers sur le score de 2-0 au stade Geoffroy-Guichard à l’occasion du match de clôture de la 12e journée de Ligue 2. Après avoir battu le leader lavallois la semaine passée (0-1), les Verts s’offrent désormais l’équipe angevine qui était dauphine du classement avant le match, mais ce sont désormais les joueurs de Laurent Batlles qui occupent cette seconde place de la Ligue 2 après cette victoire. L’AS Saint-Etienne et désormais sur une série de 10 matches de sans défaites dont 7 victoires, et sur 6 rencontres sans encaisser le moindre but. Prochaine rencontre ce samedi à 15h avec la réception du Paris FC au stade Geoffroy-Guichard, où les 90 ans du club seront célébrés.