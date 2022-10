L’ASSE enchaîne un nouvelle défaite face au Paris FC à domicile

L’AS Saint-Etienne s’est inclinée ce samedi après-midi sur le score de 0-2 à domicile au stade Geoffroy-Guichard face au Paris FC lors du match d’ouverture de la 12e journée de Ligue 2. Les buteurs parisiens sont Le Cardinal (60′) et Chairi (82′). Les joueurs de Laurent Batlles n’ont pratiquement rien montré dans un match qu’ils perdent logiquement tant leurs adversaires ont su prendre le dessus sur eux, notamment physiquement et dans les duels. Pourtant les hommes de Thierry Laurey ont même fini à 10 contre 11 suite à l’exclusion de leur gardien Filipovic, qui recevait un second carton jaune (76′). Mais malgré un quart d’heure en supériorité numérique, les Verts n’ont même pas repris la main durant ce laps de temps et ont même concédé le second but de ce match.

L’ASSE reste ainsi 18e de Ligue 2 provisoirement puisque ce samedi soir, Nîmes et Niort, qui sont 20e et 19e au classement, joueront ce soir et pourraient en cas de nul ou de victoire repasser devant le club ligérien avec ainsi l’éventualité que ce dernier soit lanterne rouge à l’issue de cette 12e journée de deuxième division.