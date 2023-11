L’ASSE a obtenu le feu vert de la DNCG. Aucune mesure restrictive n’a été retenue contre le club stéphanois pour la suite de la saison.



De quoi envisager sereinement le mercato hivernal. A noter que l’AC Ajaccio, QRM et Angers ne sont pas inquiétés. Ce n’est pas le cas d’Annecy et de l’US Concarneau, deux clubs qui voient leur masse salariale être encadrée et les indemnités de transferts également surveillées.

ℹ️ Ce mardi, l’AS Saint-Étienne a été auditionnée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans le cadre de sa mission de contrôle de la situation économique des clubs professionnels de football.



L'instance n’a prononcé aucune mesure à l’encontre du club. pic.twitter.com/4RiPnlkcsf — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 21, 2023